اليوم.. الإمارات تبدأ العمل بخيارات الإقامة وتأشيرات الدخول المحدثة

استقدام الأسر

وتوفر منظومة التأشيرات المحدّثة مزايا جديدة لإقامة أفراد الأسرة، من بينها السماح للأجنبي المقيم بالدولة باستقدام أفراد أسرته كالزوجة والأبناء بسهولة، كما تم رفع سن الأبناء المقرر منحهم الإقامة حتى 25 عامًا، بعد أن كان 18 عامًا فقط، إضافة إلى منح تصريح الإقامة للبنات غير المتزوجات، والأبناء من أصحاب الهمم؛ بغض النظر عن العمر.