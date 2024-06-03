بينهم "ماسك" و"مردوخ".. لماذا يعمل مليارديرات أمريكا على إعادة انتخاب "ترامب"؟

فوفقًا لتحليل أجرته صحيفة "نيويورك تايمز"، نشر ماسك عن "بايدن" سبع مرات على الأقل شهريًا، في المتوسط، هذا العام، وقد انتقد "بايدن" في قضايا تتراوح من عمر "بايدن" إلى سياساته بشأن الصحة والهجرة، واصفًا بايدن بأنه "واجهة مأساوية لآلة سياسية يسارية متطرفة"، فيما أظهر تحليل لصحيفة "التايمز" البريطانية، أنه خلال الفترة الزمنية نفسها، نشر "ماسك" أكثر من 20 مرة لصالح "ترامب"، مدعيًا أن القضايا الجنائية، التي يواجهها هي نتيجة تحيز وسائل الإعلام والادعاء العام، وهذا ليس بالأمر الهين، فلدى ماسك 184 مليون متابع على منصة "إكس"، ولأنه يمتلك المنصة فهو قادر على التلاعب بالخوارزمية لزيادة عدد الأشخاص الذين يرون منشوراته، بحسب الكاتب في صحيفة "الجارديان" البريطانية روبرت رايش.