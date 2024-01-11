قمة العقبة تدعو للضغط من أجل وقف العدوان الإسرائيلي على غزة وحماية المدنيين

وجاء في بيان صادر عن الديوان الملكي إثر قمة جمعت القادة الثلاثة في العقبة جنوب عمان بعيدًا عن أعين الصحافيين، أن الزعماء الثلاثة أكدوا "ضرورة الاستمرار بالضغط لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة، وحماية المدنيين العزل".