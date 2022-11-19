"تعمل وتتواصل معاً".. أمريكا وشركاؤها ينشرون 100 سفينة مسيرة في مياه الخليج

وأطلقت "القوة-59" في سبتمبر 2021 في البحرين، مقر الأسطول الخامس؛ بهدف دمج الأنظمة غير المأهولة والذكاء الاصطناعي في عمليات الشرق الأوسط؛ بعد سلسلة من هجمات الطائرات دون طيار ضد السفن، أُلقي باللوم فيها على إيران.