"تعمل وتتواصل معاً".. أمريكا وشركاؤها ينشرون 100 سفينة مسيرة في مياه الخليج

أعلن قائد القيادة المركزية الأميركية الجنرال مايكل كوريلا، اليوم (السبت)، أن قوة مخصصّة للأنظمة غير المأهولة في الخليج العربي، ستنشر أكثر من 100 سفينة مسيرة في مياه المنطقة الإستراتيجية بحلول العام المقبل.
وقال "كوريلا" في مؤتمر حوار المنامة السنوي بالبحرين: "بحلول هذا الوقت من العام المقبل، ستنشر قوة-59 أسطولاً يضم أكثر من 100 سفينة فوق سطح البحر وتحته، غير مأهولة، تعمل وتتواصل معاً"، وفقاً لـ"فرانس برس".
وذكر أنه بالإضافة إلى السفن غير المأهولة، فإن الولايات المتحدة تبني برنامجاً تجريبياً في الشرق الأوسط؛ للتغلب على الطائرات دون طيار مع شركائنا".
وأشار قائد القيادة المركزية الأميركية إلى أنه مع تقدم تكنولوجيا الطائرات دون طيار، فإن تطوير الأعداء للطائرات المسيّرة أكبر تهديد تكنولوجي للأمن الإقليمي.
وأطلقت "القوة-59" في سبتمبر 2021 في البحرين، مقر الأسطول الخامس؛ بهدف دمج الأنظمة غير المأهولة والذكاء الاصطناعي في عمليات الشرق الأوسط؛ بعد سلسلة من هجمات الطائرات دون طيار ضد السفن، أُلقي باللوم فيها على إيران.