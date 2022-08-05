مقتل 18 سودانياً في كمين نصبه مسلحون تشاديون على الحدود بين البلدين

قالت وكالة الأنباء السودانية، اليوم الجمعة: إن 18 مواطناً قُتِلوا في هجوم شنته جماعة تشادية على الحدود بين البلدين، الأربعاء الماضي.
وقالت وكالة الأنباء السودانية "سونا": إن المواطنين السودانيين قُتلوا في كمين وقع بمنطقة بير سليبة بمحلية سربا، غرب إقليم دارفور المحاذي للحدود مع تشاد، مشيرةً إلى أن جماعة تشادية مسلحة قتلت السودانيين أثناء تتبعهم آثار إبل تعرضت للسرقة.
وطالب نائب رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق محمد حمدان دقلو، خلال مشاركته في تشييع القتلى، بضبط النفس حتى تستطيع الدولة اتخاذ الإجراءات اللازمة التي تحفظ حقوقهم.
وأكد أن حماية المواطنين مسؤولية الدولة لجهة أن الدولة مسؤولة عن حماية حدود البلاد، وكشف عن زيارة مرتقبة لمنطقة الحادث للتقصي أكثر حول الحادث ووضع التدابير الملائمة لعدم تكراره.