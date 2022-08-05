مقتل 18 سودانياً في كمين نصبه مسلحون تشاديون على الحدود بين البلدين

وقالت وكالة الأنباء السودانية "سونا": إن المواطنين السودانيين قُتلوا في كمين وقع بمنطقة بير سليبة بمحلية سربا، غرب إقليم دارفور المحاذي للحدود مع تشاد، مشيرةً إلى أن جماعة تشادية مسلحة قتلت السودانيين أثناء تتبعهم آثار إبل تعرضت للسرقة.