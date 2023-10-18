قبيل اجتماع "التعاون الإسلامي".. "عبداللهيان": متفقون مع السعودية على ضرورة وقف جرائم إسرائيل

وجاء التصعيد الإسرائيلي للرد على عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية في السابع من أكتوبر الجاري؛ حيث اقتحم مقاتلوها مستوطنات بغلاف غزة وشنوا قصفًا على مدن وبلدات إسرائيلية؛ مما أسفر عن مقتل وإصابة أكثر من 5 آلاف إسرائيلي حتى اليوم، إضافة إلى أسْر حوالى 250 آخرين.