ألمانيا تتهم الصين بتوسيع أنشطة التجسس ضدها

اتهم رئيس جهاز المخابرات الداخلية الألمانية توماس هالدنفانغ، اليوم "السبت"، الصين بتوسيع أنشطة تجسسها ضد ألمانيا، وتركيزها بشكل متزايد على التجسس السياسي.
وقال "هالدنفانغ" لصحيفة "فيلت ام زونتاج": "إن الصين تطور أنشطة تجسس ونفوذ واسعة النطاق، ويجب أن نكون مستعدين لزيادة هذه الأنشطة في السنوات القادمة".
وبيّن أن الصين تنتهج استراتيجية طويلة الأمد لتحقيق أهدافها، وأن القيادة السياسية تستغلّ بالفعل قوتها الاقتصادية، الناتجة أيضًا عن العلاقات المكثفة مع الاقتصادات الألمانية والأوروبية، لتحقيق أهداف سياسية.
وحذّر من أن الاعتماد الاقتصادي على الصين يمكن استغلاله في النفوذ السياسي.