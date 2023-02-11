ألمانيا تتهم الصين بتوسيع أنشطة التجسس ضدها

وبيّن أن الصين تنتهج استراتيجية طويلة الأمد لتحقيق أهدافها، وأن القيادة السياسية تستغلّ بالفعل قوتها الاقتصادية، الناتجة أيضًا عن العلاقات المكثفة مع الاقتصادات الألمانية والأوروبية، لتحقيق أهداف سياسية.