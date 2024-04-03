الصحة العالمية تدعو لتطبيق قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار في غزة وفتح ممرات إنسانية آمنة

وقال مدير عام منظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم في تصريح صحفي: إن مقتل سبعة عاملين إنسانيين أثناء محاولتهم إنقاذ الأرواح وإطعام الناس الذين يعانون من الجوع وتوصيل الإمدادات الغذائية للمرضى والعاملين الصحيين في المستشفيات أمر خطير، مشيراً إلى أن مستشفى الشفاء خرج عن العمل بشكل كامل بعد الدمار والأضرار الجسيمة التي لحقت به جراء الأعمال العسكرية.