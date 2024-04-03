الصحة العالمية تدعو لتطبيق قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار في غزة وفتح ممرات إنسانية آمنة

طالبت منظمة الصحة العالمية بتنفيذ قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار في غزة وفتح ممرات إنسانية آمنة.
وقال مدير عام منظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم في تصريح صحفي: إن مقتل سبعة عاملين إنسانيين أثناء محاولتهم إنقاذ الأرواح وإطعام الناس الذين يعانون من الجوع وتوصيل الإمدادات الغذائية للمرضى والعاملين الصحيين في المستشفيات أمر خطير، مشيراً إلى أن مستشفى الشفاء خرج عن العمل بشكل كامل بعد الدمار والأضرار الجسيمة التي لحقت به جراء الأعمال العسكرية.
ودعا أدهانوم، إلى عدم استهداف المرافق الصحية وعدم عسكرتها، وتوفير البيئة الآمنة للقيام بمهامهم، ووضع آليات شفافة لمرور القوافل الإنسانية، لمنع تكرار هذه الحوادث المفزعة من جديد.
كما دعا إلى فتح المزيد من المعابر للمرور الآمن للمساعدات، بما في ذلك إلى شمال غزة، وعدم تعطيل الإمدادات الإغاثية عند نقاط التفتيش الذي يعوق إنقاذ الأرواح ويؤخر المهام التالية.
الجدير بالذكر أن منظمة الصحة العالمية كانت قد وثقت منذ بدء الحرب قبل ستة أشهر 906 هجمات على المرافق الطبية في غزة والضفة الغربية المحتلة ولبنان وإسرائيل.