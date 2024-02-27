7 ملامح عن "هدنة الـ 40 يوماً بغزة" ووقف العمليات برمضان.. مسودة تلقتها "حماس"

ويشمل المقترح أيضاً: "وقف الجانبين عملياتهما العسكرية بشكلٍ كاملٍ، ووقف عمليات الاستطلاع الجوي فوق غزة لمدة 8 ساعات في اليوم، وإطلاق سراح جميع المحتجزين الإسرائيليين من النساء والأطفال دون 19 عاماً ومَن هم فوق 50 عاماً والمرضى مقابل عددٍ محددٍ من المعتقلين الفلسطينيين وفقاً للأرقام والبيانات التالية: