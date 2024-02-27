7 ملامح عن "هدنة الـ 40 يوماً بغزة" ووقف العمليات برمضان.. مسودة تلقتها "حماس"

قال مصدرٌ كبيرٌ مطلعٌ على مباحثات باريس بشأن التوصل إلى هدنة في غزة، أن حركة حماس تلقت مسودة مقترح تتضمن وقفاً للعمليات العسكرية ومبادلة أسرى فلسطينيين بالمحتجزين الإسرائيليين لديها.
وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن؛ إن إسرائيل وافقت على وقف العمليات العسكرية في غزة خلال شهر رمضان، وذلك في الوقت الذي تدرس فيه حماس مسودة المقترح.
وبناءً على بيان قدّمه مصدرٌ، اليوم الثلاثاء لـ"رويترز"، تستمر المرحلة الأولى من الاتفاق وفقاً لمسودة المقترح لمدة 40 يوماً، ويكون إجمالي نسبة مبادلة المعتقلين بالمحتجزين 10 إلى واحد.
ويشمل المقترح أيضاً: "وقف الجانبين عملياتهما العسكرية بشكلٍ كاملٍ، ووقف عمليات الاستطلاع الجوي فوق غزة لمدة 8 ساعات في اليوم، وإطلاق سراح جميع المحتجزين الإسرائيليين من النساء والأطفال دون 19 عاماً ومَن هم فوق 50 عاماً والمرضى مقابل عددٍ محددٍ من المعتقلين الفلسطينيين وفقاً للأرقام والبيانات التالية:
-مقابل 40 محتجزاً مدرجين في الفئة الإنسانية السابقة سيجري إطلاق سراح ما يقرب من 400 معتقل فلسطيني، وفقاً لنسبة 10 إلى واحدة.
-عودة جميع المدنيين النازحين تدريجياً -باستثناء الذكور في سن الخدمة العسكريةـ إلى شمال قطاع غزة.
-بعد بداية المرحلة الأولى، ستُعيد إسرائيل تمركز قواتها بعيداً عن المناطق المكتظة بالسكان في قطاع غزة.
-الالتزام بإدخال 500 شاحنة تقل مساعدات إنسانية يومياً، والالتزام بتوفير 200 ألف خيمة و60 ألف وحدة إيواء متنقلة.
-السماح بإعادة تأهيل المستشفيات وإصلاح المخابز في غزة والسماح بشكلٍ عاجلٍ بإدخال المعدات اللازمة وتوفير شحنات الوقود الضرورية لتلك الأغراض وفقاً للكميات التي سيتم الاتفاق عليها.
-توافق إسرائيل على دخول الآلات والمعدات الثقيلة لإزالة الرُكام والمساعدة في الأغراض الإنسانية الأخرى مع توفير شحنات الوقود اللازمة لهذه الأغراض، وبحسب الكميات التي سيتم الاتفاق عليها؛ شريطة زيادتها مع مرور الوقت، وتتعهد حماس بألا تستخدم الآلات والمعدات في تهديد إسرائيل.
-لا تنطبق الترتيبات التي تمّ الاتفاق عليها في المرحلة الأولى على المرحلة الثانية، والتي بدورها ستخضع لمفاوضات منفصلة لاحقة.