ضِمن مساعي تعزيز حضورها كقوة تواجه الهيمنة الغربية.. "الصين" تؤيد توسيع "بريكس"

ولم يشارك حضوريًّا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المستهدف بمذكرة توقيف دولية على خلفية الاشتباه بارتكابه جرائم حرب في أوكرانيا، وأوفد وزير الخارجية سيرغي لافروف ممثلًا له، واكتفى بتوجيه كلمة مسجلة مسبقًا عبر الفيديو؛ فيما حضر رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي والرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا في القمة التي دعي إليها نحو خمسين من قادة الدول.