مسيّراتٌ أوكرانية فوق سماء موسكو وقصفٌ يهزُّ خاركيف

وأفاد مسؤولون أوكرانيون بمقتل 52 شخصاً على الأقل من جراء قصفٍ استهدف بلدة غروزا في مقاطعة خاركيف- شمالي شرقي أوكرانيا.. وهي بلدة تقع قرب مدينة كوبيانسك على مسافة غير بعيدة عن خط الجبهة، في حين أعلنت موسكو أنها أسقطت ثماني مسيّرات أوكرانية غرب البلاد مساء الخميس.