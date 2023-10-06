مسيّراتٌ أوكرانية فوق سماء موسكو وقصفٌ يهزُّ خاركيف

وأفاد مسؤولون أوكرانيون بمقتل 52 شخصاً على الأقل من جراء قصفٍ استهدف بلدة غروزا في مقاطعة خاركيف- شمالي شرقي أوكرانيا.. وهي بلدة تقع قرب مدينة كوبيانسك على مسافة غير بعيدة عن خط الجبهة، في حين أعلنت موسكو أنها أسقطت ثماني مسيّرات أوكرانية غرب البلاد مساء الخميس.
وأكّدت كييف أنها أسقطت ليل الخميس 25 من أصل 33 طائرة مسيّرة أطلقتها روسيا التي تشنّ عليها هجمات ليلية بشكل يومي.
وقال سلاح الجو الأوكراني، في بيان، على "تلغرام"، إن الدفاعات المضادة للطائرات دمّرت "25 مسيّرة من طراز شاهد 131 / 136، في مناطق أوديسا وميكولايف وخاركيف ودنيبرو وتشيركاسي وجيتومير".
وذكرت وزارة الدفاع الروسية، عبر "تلغرام"، فجر الجمعة، أنه عند نحو الساعة 23:30 الخميس (20:30 ت غ) "دمرت أنظمة الدفاع الجوي العاملة خمس طائرات أوكرانية بلا طيار فوق منطقة بيلغورود" المتاخمة لأوكرانيا.
وفي وقتٍ سابقٍ من الليل، قالت الوزارة إن طائرتيْن أخرييْن أسقطتا في المنطقة نفسها.
كذلك، أسقطت طائرة ثامنة في منطقة كورسك المتاخمة أيضاً لأوكرانيا، وفق الوزارة.
ولم تعط الوزارة حصيلة للأضرار أو لضحايا محتملين.
وقال حاكم منطقة بيلغورود فياتشيسلاف غلادكوف: "وفقاً لمعطيات أولية، (لا توجد) ضحايا".
كما أودت غارة روسية، الخميس، بحياة ما لا يقل عن 51 شخصاً في قرية غروزا- شرقي أوكرانيا؛ ما أثار استنكاراً غربياً واسعاً.