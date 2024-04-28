سيناتور ديمقراطي يشكك في نزاهة تقييم إدارة "بايدن" التزام إسرائيل بالقانون الدولي

ويضغط "هولين" وبعض أعضاء الكونجرس من الديمقراطيين على "بايدن"؛ لجعل المساعدات العسكرية لإسرائيل مشروطة بهدف الحد من سقوط الضحايا المدنيين في حرب غزة، لكن الإدارة لم تفعل ذلك حتى الآن.