سيناتور ديمقراطي يشكك في نزاهة تقييم إدارة "بايدن" التزام إسرائيل بالقانون الدولي

شكك العضو الديمقراطي في مجلس الشيوخ الأمريكي السيناتور كريس فان هولين، اليوم (الأحد)، في أن تكون إدارة الرئيس جو بايدن تتبع طريقة مناسبة لتقييم مدى التزام إسرائيل بالقانون الدولي.
وقال السيناتور "هولين" في بيان: "إن تقرير وزير الخارجية أنتوني بلينكن إلى الكونجرس يلقي شكوكًا جدية على نزاهة العملية داخل إدارة بايدن لمراجعة التزام حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالقانون الدولي في غزة"، وفقًا لـ"رويترز".
وأضاف: "إن تأكيد الالتزام بالقانون الدولي هو أمر يستند إلى الحقائق والقوانين، التي يجب عدم تجاهلها لتحقيق نتيجة سياسية محددة سلفًا.. مصداقيتنا على المحك".
ويضغط "هولين" وبعض أعضاء الكونجرس من الديمقراطيين على "بايدن"؛ لجعل المساعدات العسكرية لإسرائيل مشروطة بهدف الحد من سقوط الضحايا المدنيين في حرب غزة، لكن الإدارة لم تفعل ذلك حتى الآن.
وتوصلت مذكرة داخلية لوزارة الخارجية، لتقييمات بأن التأكيدات الإسرائيلية ليست ذات مصداقية ولا يمكن الاعتماد عليها، مستشهدة بأعمال عسكرية إسرائيلية، ذكر المسؤولون أنها تثير تساؤلات جدية عن الانتهاكات المحتملة للقانون الإنساني الدولي.
ويأتي ذلك في أعقاب تقرير لـ"رويترز"، أوضحوا أن بعض كبار المسؤولين الأمريكيين أبلغوا وزير الخارجية أنتوني بلينكن بأنهم لم يحصلوا على تأكيدات ذات مصداقية أو موثقة من إسرائيل بأنها تستخدم الأسلحة الأمريكية، وفقًا للقانون الإنساني الدولي.