حرب الدرون الانتحارية تشتعل.. أوكرانيا تعلن تدمير 14 مسيرة ورسيا تسقط 5 مسيرات

ذكر قائد سلاح الجو الأوكراني أن روسيا أطلقت صاروخي كروز من طراز إسكندر-كيه وصاروخًا باليستيًا من طراز إسكندر-إم، لكنه لم يوضح مصيرها بحسب ما ذكرته سكاي نيوز
يأتي هذا فيما قال سلاح الجو الأوكراني ومسؤولون إداريون، اليوم، إن روسيا استهدفت جنوب أوكرانيا بسبع عشرة طائرة مسيرة هجومية وعدة صواريخ، وأن الدفاعات أسقطت 14 مسيرة وصاروخين موجهين.
وذكر قائد سلاح الجو الأوكراني ميكولا أوليشوك عبر تطبيق تليغرام أن روسيا أطلقت أيضًا صاروخي كروز من طراز إسكندر-كيه وصاروخًا باليستيًا من طراز إسكندر-إم، لكنه لم يوضح مصيرها.
وأضاف أنه جرى تدمير صاروخين من طراز كيه.إتش-59 أطلقتهما روسيا باتجاه ميناء أوديسا على البحر الأسود.
وقالت القيادة الجنوبية للقوات المسلحة الأوكرانية على تطبيق تليغرام، إنه جرى إسقاط 12 مسيرة فوق ميكولايف واثنتين فوق أوديسا.
ولحقت أضرار بالبنية التحتية للطاقة في ميكولايف نتيجة الهجوم، مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي لعدة ساعات. وقال الجيش إن الهجمات لم تسفر عن سقوط قتلى.