حرب الدرون الانتحارية تشتعل.. أوكرانيا تعلن تدمير 14 مسيرة ورسيا تسقط 5 مسيرات

ذكر قائد سلاح الجو الأوكراني أن روسيا أطلقت صاروخي كروز من طراز إسكندر-كيه وصاروخًا باليستيًا من طراز إسكندر-إم، لكنه لم يوضح مصيرها بحسب ما ذكرته سكاي نيوز