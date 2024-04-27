مجلس جامعة كولومبيا يوافق على التحقيق في استدعاء الشرطة للطلبة المتضامنين مع غزة

صوّت مجلس جامعة كولومبيا الأمريكية، لصالح قرار يدعو للتحقيق مع إدارة الجامعة، بعد استدعائها الشرطة لطلبة متضامنين مع قطاع غزة، وفق إعلام محلي، بحسب ما ذكرته صحيفة "نيويورك تايمز"، اليوم (السبت).
وأوضحت الصحيفة أن موافقة المجلس على القرار جرت بأغلبية 62 صوتًا، مقابل رفض 14 وامتناع 3 عن التصويت.
ويتهم القرار إدارة الجامعة بانتهاك البروتوكولات المعمول بها وتقويض الحرية الأكاديمية وانتهاك حقوق الإجراءات القانونية الواجبة لكل من الطلاب والأساتذة، بحسب المصدر نفسه.
وتعرضت رئيسة الجامعة نعمت شفيق، لانتقادات كبيرة إثر قرارها الأسبوع الماضي باستدعاء شرطة نيويورك إلى الحرم الجامعي، التي قامت باعتقال أكثر من 100 طالب متضامن مع غزة، وكذلك بسبب شهادتها السابقة أمام الكونجرس، التي اتهمها فيها أساتذة جامعيون بالاستسلام لمطالب الجمهوريين في الكونجرس بشأن حرية التعبير وتأديب الطلاب والأساتذة.