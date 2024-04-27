مجلس جامعة كولومبيا يوافق على التحقيق في استدعاء الشرطة للطلبة المتضامنين مع غزة

وتعرضت رئيسة الجامعة نعمت شفيق، لانتقادات كبيرة إثر قرارها الأسبوع الماضي باستدعاء شرطة نيويورك إلى الحرم الجامعي، التي قامت باعتقال أكثر من 100 طالب متضامن مع غزة، وكذلك بسبب شهادتها السابقة أمام الكونجرس، التي اتهمها فيها أساتذة جامعيون بالاستسلام لمطالب الجمهوريين في الكونجرس بشأن حرية التعبير وتأديب الطلاب والأساتذة.