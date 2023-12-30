إصابة جنديين إسرائيليين بعملية دهس بمدخل مخيم الفوار جنوب الخليل بالضفة الغربية

أصيب جنديان إسرائيليان في حصيلة أولية لتنفيذ عملية دهس، استهدفت مجموعة من الجنود عند مدخل مخيم الفوار جنوب الخليل بالضفة الغربية، كما وردت أنباء عن إطلاق الجيش الإسرائيلي النيران باتجاه مركبة على مدخل مخيم الفوار جنوب الخليل، نفس مكان تنفيذ عملية الدهس.