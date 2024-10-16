وزارة الصحة الفلسطينية توثّق ارتكاب 3695 مجزرة منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة

وأكّدت وزارة الصحة الفلسطينية، أن تلك المجازر تسبّبت في استشهاد 52344؛ من بينهم أكثر من عشرة آلاف مفقود لم يتم انتشال جثامينهم أو العثور عليها، لافتة أن أكثر من 1300 فلسطيني استُشهدوا داخل ثلاث مستشفيات، وهي: الشفاء وناصر والأهلي العربي، بعد حصارها وقصفها، مبيّنة أن المئات من الكوادر الطبية والمرضى استُشهدوا كذلك داخل مستشفيات القطاع، والتي توقف 23 منها بسبب القصف، ونقص الوقود، والأدوية والمستلزمات الطبية.