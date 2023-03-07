كييف تنفي "تورطها بالمطلق" في الهجوم على خط أنابيب "نورد ستريم"

وفي التفاصيل، نقل تقرير لصحيفة نيويورك تايمز في وقت سابق الثلاثاء، عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن جماعة مناصرة لأوكرانيا تورطت في التفجيرات التي وقعت في سبتمبر 2022 بعد سبعة أشهر من الحرب في أوكرانيا.