الجيش الأمريكي يعلن عن تدمير موقعي رادار وزورقين مسيرين للحوثيين بالبحر الأحمر

وقال مانياتيس من ماريتايم ريسك ماندجرز: "ندرك أن الحوثيين يستخدمون 'مراقبين' في البحر في معظم الحالات، والذين غالباً ما يسجلون الهجوم من مسافة قريبة، وفي معظم العمليات (إن لم يكن كلها) يوجهون الزوارق المسيرة إلى الهدف عن بعد" .