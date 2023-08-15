ليبيا.. قتلى وجرحى في اشتباكات بين قوات تابعة للحكومة في العاصمة طرابلس

اندلعت اشتباكات مسلّحة بين مجموعتَين مسلّحتَين مواليتَين للحكومة الليبية التي تتّخذ من العاصمة طرابلس مقرًّا لها.
وشهدت بعضُ مناطق العاصمة الليبية طرابلس وضواحيها، ليل الاثنين وصباح الثلاثاء؛ تبادلًا لإطلاق النار أدّى إلى إغلاق مطار طرابلس، وتعليق الرحلات الجوية الداخلية والخارجية.
وتسبّبت الاشتباكات بين قوات اللواء 444 وقوات الردع الخاصة، في سقوط قتيلين وأكثر من 30 جريحًا، إصاباتهم "متفاوتة"؛ بحسب ما أفاد مصدر طبي.
وقال المصدر لوكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس": إن الجرحى نُقلوا إلى عدد من المراكز الصحية في طرابلس، من دون أن يحدّد ما إذا كانوا مدنيين أو عسكريين.
ودفعت الاشتباكات شركات الطيران المدني إلى تغيير مواعيد رحلاتها ونقل طائراتها إلى مطار مصراتة الدولي على بعد 200 كيلومتر إلى الشرق من طرابلس؛ خوفًا من تعرّضها للاستهداف نتيجة القصف العشوائي. بينما أعلنت رئاسة جامعة طرابلس تعليق الدراسة والامتحانات.