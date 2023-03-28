البحرين تستدعي القائم بالأعمال العراقي وتسلّمه مذكرة احتجاج لمخالفته الأعراف الدبلوماسية

وقام الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية، بإبلاغ القائم بالأعمال العراقي استنكار الوزارة الشديد لما قام به مؤخرًا من تصرف غير مقبول يتنافى مع البروتوكولات الدبلوماسية في المملكة، ويتعارض مع مهامه الدبلوماسية كقائم بالأعمال لسفارة جمهورية العراق في مملكة البحرين، باعتباره تدخلًا مرفوضًا في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين، يتناقض مع المبادئ التي تنظم العلاقات بين الدول المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة.