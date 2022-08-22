مسؤول يمني: ميليشيا الحوثي مستمرة في زراعة الألغام رغم الهدنة

وأوضح أن السيول ساعدت على اتساع رقعة انتشار الألغام من خلال جرفها إلى مناطق غير ملوثة؛ لتصبح أماكن انتشارها غير محدودة ومعلومة؛ وتحتاج إلى جهود كبيرة. مؤكدًا نشر فرق في مناطق جديدة، جُرفت السيول والألغام إليها في العديد من المناطق، في مأرب وفي حريب وفي الجوف وفي شبوة وفي عسيلان وبيحان وعين، وتحريك فِرق في الضالع وفي تعز وفي باب المندب والوازعية.. ومناطق أخرى.