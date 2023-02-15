"الصحة العالمية": سنوات الحرب في سوريا تركت نظامها الصحي عاجزًا أمام مواجهة آثار الزلزال

وأشار إلى تأكيد غينيا الاستوائية لفاشية ماربورج الذي ينتمي إلى أسرة الإيبولا، ويؤدي إلى معدلات وفيات عالية، مبينًا أن المنظمة أرسلت شحنات إمدادات تتضمن معدات التشخيص والوقاية إلى نيروبي في كينيا، كما تقدم الدعم للكاميرون والجابون للكشف السريع عن حالات الإصابة والحالات المشتبه بها، كما عقدت أمس الثلاثاء اجتماعًا طارئًا لتجمع يضم ممثلين عن صناعة الأدوية والأوساط الأكاديمية المعنيين بتعزيز التعاون الدولي لتطوير لقاحات ضد فيروس ماربورج، وسيقوم الأعضاء بتقييم الوضع الوبائي في غينيا الاستوائية والعلاجات واللقاحات المرشحة المتاحة التي يمكن اختبارها في التجارب السريرية.