الرئيس الفلسطيني يصدر إعلانًا دستوريًا ينظّم انتقال السلطة حال شغور المنصب

وشدّد الرئيس عباس على أن هذا الإعلان يأتي في إطار تعزيز مبدأ الفصل بين السلطات والتداول السلمي للسلطة، مشيرًا إلى أن حرية الإنسان، وسيادة القانون، والمساواة، والعدالة الاجتماعية، والديمقراطية التعددية هي الأساس الذي يستند إليه نظام الحكم في المرحلة المقبلة من تاريخ الشعب الفلسطيني.