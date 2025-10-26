الرئيس الفلسطيني يصدر إعلانًا دستوريًا ينظّم انتقال السلطة حال شغور المنصب

أصدر رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم، إعلانًا دستوريًا ينظّم آلية انتقال السلطة في حال شغور منصب رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، وذلك في ظل غياب المجلس التشريعي الفلسطيني.
ويقضي الإعلان بتكليف نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ونائب رئيس دولة فلسطين، بتولي مهام رئاسة السلطة الوطنية مؤقتًا لمدة لا تزيد على 90 يومًا، يتم خلالها تنظيم انتخابات حرة ومباشرة لاختيار رئيس جديد، وفقًا لقانون الانتخابات الفلسطيني.
وفي حال تعذّرت إقامة الانتخابات خلال تلك الفترة، تُمدد المدة مرة واحدة فقط بقرار من المجلس المركزي الفلسطيني.
وشدّد الرئيس عباس على أن هذا الإعلان يأتي في إطار تعزيز مبدأ الفصل بين السلطات والتداول السلمي للسلطة، مشيرًا إلى أن حرية الإنسان، وسيادة القانون، والمساواة، والعدالة الاجتماعية، والديمقراطية التعددية هي الأساس الذي يستند إليه نظام الحكم في المرحلة المقبلة من تاريخ الشعب الفلسطيني.