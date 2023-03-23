بوتين يُجري أول اتصال مع سلطان عمان منذ إقامة العلاقات بين البلدين

أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، مباحثات مع سلطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد، في أول اتصال من نوعه منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين وفق "روسيا اليوم".