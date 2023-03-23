العالم

بوتين يُجري أول اتصال مع سلطان عمان منذ إقامة العلاقات بين البلدين

تبادَلا وجهات النظر حول الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
سبق
سبق

أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، مباحثات مع سلطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد، في أول اتصال من نوعه منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين وفق "روسيا اليوم".

وقال الكرملين في بيان له: إن "هذا الاتصال الثنائي الأول على المستوى الأعلى، تَضَمّن استعراضًا مفصلًا لوضع التعاون الروسي العماني الحالي وآفاق تطويره".

وأضاف: "المحادثة أوْلت اهتمامًا خاصًّا لتوسيع التعاون التجاري والاقتصادي، وتنفيذ المشاريع المشتركة ذات المنفعة المتبادلة؛ بما في ذلك في قطاع النقل والخدمات اللوجستية، كما تبادل زعيما البلدين وجهات النظر حول الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط".

وذكر البيان أن رئيس روسيا هنّأ السلطان هيثم بن طارق والشعب العماني بحلول شهر رمضان المبارك.

الرئيس الروسي
فلاديمير بوتين
سلطان عمان
هيثم بن طارق آل سعيد

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