"زاخاروفا" تهدد برد صارم على القصف الأوكراني لأراضي روسيا: لن يطول انتظاره

وأضافت "زاخاروفا" وفق "روسيا اليوم": "ليس لدينا أدنى شك في أن الحساب سيطال حتمًا كل مرتكبي هذه الجرائم وكل من يقف خلفها ويشرف على تنظيمها بما في ذلك رعاة نظام كييف الأجانب، ولن يطول انتظار الرد الصارم من جانب القوات المسلحة الروسية".