مقتل 52 شخصًا في حريق بمدينة جوهانسبرغ بجنوب إفريقيا

توفي 52 شخصًا على الأقل، وأصيب أكثر من 47 آخرون، في حريق اندلع في مبنى مكون من خمسة طوابق في وسط جوهانسبرغ الخميس؛ وفق ما أفاد به جهاز الطوارئ في جنوب إفريقيا.
وقال الناطق باسم جهاز الطوارئ روبرت مولودزي: "حتى الآن، هناك 52 قتيلًا و47 مصابًا"؛ مشيرًا إلى أنه لم يتضح بعدُ سبب الحريق الذي اندلع ليلًا.
وقالت السلطات البلدية بمدينة جوهانسبرغ بجنوب إفريقيا في تدوينة على منصة إكس: اندلع الحريق بمنطقة الأعمال التجارية المركزية في المدينة.
وتمت السيطرة على الحريق وأخلي المبنى؛ فيما لا تزال عمليات البحث والإنقاذ جارية.