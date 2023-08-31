مقتل 52 شخصًا في حريق بمدينة جوهانسبرغ بجنوب إفريقيا

توفي 52 شخصًا على الأقل، وأصيب أكثر من 47 آخرون، في حريق اندلع في مبنى مكون من خمسة طوابق في وسط جوهانسبرغ الخميس؛ وفق ما أفاد به جهاز الطوارئ في جنوب إفريقيا.