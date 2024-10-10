قضية تجسس كبرى تهزّ فيلق القدس.. تحقيقات مع قائده بعد اختراق إسرائيلي

كشفت مصادرُ إيرانية، الخميس، عن قضية تجسس غير مسبوقة داخل فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني؛ حيث يخضع قائد الفيلق "إسماعيل قاآني" للتحقيق بعد الاشتباه في اختراق إسرائيلي لمنظومته الأمنية، مع تواطُؤ محتمل لرئيس مكتبه "إحسان شفيقي"، الذي يُزعم تخابره مع إسرائيل.