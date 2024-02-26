الرئيس الفلسطيني يقبل استقالة حكومة "اشتية"

وقال "اشتية" في مستهل اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي: "إن قرار الاستقالة يأتي في ضوء المستجدات السياسية، والأمنية، والاقتصادية المتعلقة بالعدوان على أهلنا في قطاع غزة، والتصعيد غير المسبوق في الضفة الغربية ومدينة القدس، وما يواجهه شعبنا وقضيتنا الفلسطينية ونظامنا السياسي من هجمة شرسة وغير مسبوقة".