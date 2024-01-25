"قادر على حمل رأس نووي" .. كوريا الشمالية تختبر صاروخاً استراتيجياً

أعلنت كوريا الشمالية، اليوم (الخميس)، أنها اختبرت إطلاق صاروخ "كروز" جديد للمرة الأولى، بوصفه جزءاً من أنشطتها "العادية والإلزامية" لتطوير وتحديث أنظمة الأسلحة.
وأفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية، بأن الصاروخ "بولهواسال 31-3"، لا يزال في مرحلة التطوير.
ووصفت الصاروخ "بولهواسال 31-3" بأنه "استراتيجي"، في إشارة ضمنية إلى نية تسليحه بأسلحة نووية، وفقاً لـ"فرانس برس".
وأشارت إلى أن "إطلاق الصاروخ لم يؤثر على سلامة الدول المجاورة لكوريا الشمالية ولا علاقة له بالأمن الإقليمي".
وبين الوكالة أن تجربة الإطلاق هي عملية تحديث مستمر لنظام الأسلحة ونشاط منتظم وإلزامي للمكتب العام للصواريخ ومعاهد علوم الدفاع التابعة له.
وتأتي هذه التجربة الصاروخية بعد يوم من إعلان الجيش الكوري الجنوبي أنه رصد إطلاق كوريا الشمالية لعدة صواريخ كروز على المياه قبالة ساحلها الغربي.