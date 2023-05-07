تصويت عربي على عودة سوريا للجامعة العربية

وقال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي: إن سوريا ستتمكن قريبًا من العودة إلى جامعة الدول العربية؛ لكن هناك العديد من التحديات التي تنتظرها لحل الصراع المستمر منذ أكثر من عقد في البلاد.