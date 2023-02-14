"عبد الملك": الاقتصاد اليمني خسر نحو مليار دولار بسبب استهداف الحوثيين للموانئ النفطية

أفاد رئيس الحكومة اليمنية معين عبد الملك، اليوم (الثلاثاء) بأن اقتصاد بلاده تكبد خسائر بنحو مليار دولار من جراء استهداف ميليشيا الحوثي لموانئ نفطية في جنوب وشرق البلاد.
وأوضح "عبد الملك" في جلسة حوارية ضمن أعمال القمة العالمية للحكومات المنعقدة في دبي حاليًا، أن اليمن يمر بمرحلة صعبة ودقيقة نتيجة الحرب وانقلاب ميليشيا الحوثي وسيطرتها على العاصمة السياسية صنعاء والمؤسسات المركزية للدولة، وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ".
وأضاف أن مخزون قدرة اليمن على الصمود يستنزف، حيث انكمش الاقتصاد الوطني إلى النصف، ومع الهجمات الإرهابية الحوثية الأخيرة على المنشآت والموانئ النفطية خسرت البلاد نحو 800 مليون إلى مليار دولار، وأنه لولا الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الحكومة وتماسكها، كان سيحدث الانهيار.
ولفت رئيس الحكومة اليمنية إلى أن الاستقرار وتقوية دور مؤسسات الدولة هما الضامن للوصول إلى السلام، كون انهيار المنظومة المالية والأمن والمؤسسات شيئًا لا يمكن تحمله.