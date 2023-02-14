"عبد الملك": الاقتصاد اليمني خسر نحو مليار دولار بسبب استهداف الحوثيين للموانئ النفطية

وأضاف أن مخزون قدرة اليمن على الصمود يستنزف، حيث انكمش الاقتصاد الوطني إلى النصف، ومع الهجمات الإرهابية الحوثية الأخيرة على المنشآت والموانئ النفطية خسرت البلاد نحو 800 مليون إلى مليار دولار، وأنه لولا الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الحكومة وتماسكها، كان سيحدث الانهيار.