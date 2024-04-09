الدولة بين "الفيتو" وحق المصير.. هل تُمنح فلسطين لقب "عضو بالأمم المتحدة"؟!

تقوم لجنة متخصصة تابعة للأمم المتحدة هذا الشهر، بمراجعة ما إذا كانت فلسطين ستحصل على وضع دولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة؛ وفقًا لسفيرة مالطا لدى الأمم المتحدة ورئيسة مجلس الأمن لشهر أبريل، فانيسا فرايزر، خلال مؤتمر صحفي.