"عن طريق الخطأ".. "مسيرة" تابعة للجيش النيجيري تقتل 85 مدنياً

قتلت غارة نفذتها طائرة مسيرة تابعة للجيش النيجيري 85 مدنياً على الأقل "عن طريق الخطأ" في قرية بولاية كادونا في شمال غرب البلاد، بحسب ما أعلن جهاز الإسعاف في بيان، اليوم (الثلاثاء).
وبينت الوكالة الوطنية لإدارة الطوارئ، أن مكتب المنطقة الشمالية الغربية تلقى تفاصيل من السلطات المحلية تفيد بأن 85 جثة دفنت حتى الآن وما زال البحث مستمراً، وفقاً لـ"فرانس برس".
وأضافت الوكالة أن 66 شخصاً يتلقون العلاج في المستشفى، لكن مسؤولي طوارئ ما زالوا يتفاوضون مع مسؤولين من المجتمع المحلي لتهدئة التوترات حتى يتمكنوا من الوصول إلى القرية.
من جانبها، من جانبه قال الرئيس النيجيري بولا أحمد تينوبو: "إن الحادث مؤسف جداً ومزعج ومؤلم".
وأعرب عن استيائه وحزنه إزاء خسارة أرواح نيجيريين.
وكان الجيش قد أعلن أمس أن غارة نفذتها إحدى مسيراته أصابت عن طريق الخطأ قرويين كانوا يشاركون في مهرجان، لكنه لم يقدم أي حصيلة.