سقوط عشرات القتلى في غارات إسرائيلية عنيفة على عدة مناطق بالبقاع اللبناني

سقط أكثر من 67 قتيلاً و100 جريح من جراء غارات إسرائيلية في البقاع شرقي لبنان، حيث تواصلت سلسلة الغارات لساعات عدة مساء الاثنين، وطالت عشرات البلدات البقاعية حيث تركزت الضربات على البقاع الشمالي .