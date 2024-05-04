"الأغذية العالمي" يُحذِّر من مجاعة شاملة يعانيها السكان في شمال غزة

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"الأغذية العالمي" يُحذِّر من مجاعة شاملة يعانيها السكان في شمال غزة
"سيندي" طالبت بوقف إطلاق النار
حذَّرت سيندي ماكين، المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي، من أن شمال قطاع غزة يعاني مجاعة شاملة، تتمدد إلى جنوب القطاع الفلسطيني، بحسب ما أوردت "فرانس برس" اليوم السبت.
وقالت سيندي ماكين في مقابلة مع قناة "إن بي سي" الأمريكية، ستُبث كاملة غدًا: "هناك مجاعة، مجاعة شاملة في الشمال، وهي تتجه نحو الجنوب".
وأضافت: "عندما تكون هناك نزاعات كهذه تثير مشاعر قوية، ومع ما يحدث في الحرب تحدث المجاعة".
وتابعت: "ما نطلبه، وما طالبنا به باستمرار، هو وقف إطلاق النار، والقدرة على الوصول من دون عوائق للدخول إلى غزة؛ لتوصيل المساعدات الإنسانية".
ويعد برنامج الأغذية العالمي من بين وكالات ومنظمات إنسانية عدة تحاول إيصال الغذاء إلى غزة.