إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي: وقف عملية احتلال مدينة غزة مؤقتًا

وفي سياق متصل، نقلت شبكة "روسيا اليوم" وفق صحيفة يسرائيل هيوم عن مصدر سياسي إسرائيلي أن وقف العمليات الهجومية في قطاع غزة يهدف إلى إتاحة الفرصة أمام حماس لبدء استعداداتها لإطلاق سراح المخطوفين. وأوضح المصدر أن الخطوة لا تمثل وقفًا رسميًا لإطلاق النار ولا بداية انسحاب، بل “تحسينات تكتيكية لحماية الجنود”.