إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي: وقف عملية احتلال مدينة غزة مؤقتًا

أفادت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم السبت بأن الفرق العسكرية الثلاث التي تناور في مدينة غزة توقفت في مواقعها الحالية دون تقدم إضافي نحو الجبهة أو انسحاب إلى الخطوط الخلفية، وذلك بتوجيه من رئيس أركان الجيش الإسرائيلي.
وأوضحت الإذاعة أن القوات الإسرائيلية تحافظ على مواقعها التي استولت عليها حتى الآن داخل المدينة.
وأضافت الإذاعة أن الجيش عزز جهوده لحماية قواته البرية عبر نشر وحدات إضافية من طائرات الاستطلاع والمركبات المخصصة للمراقبة وجمع المعلومات، بهدف رصد أي محاولات من حركة حماس لاستهداف الجنود.
وأكدت أن سياسة إطلاق النار تقتصر حاليًا على تنفيذ ضربات محدودة لإزالة التهديدات المباشرة التي تواجه القوات، مشيرة إلى أن الهجمات التي شهدها القطاع خلال الساعات الماضية كانت “دفاعية” وتهدف أيضًا إلى تحذير المدنيين من العودة شمالًا إلى المدينة.
وفي سياق متصل، نقلت شبكة "روسيا اليوم" وفق صحيفة يسرائيل هيوم عن مصدر سياسي إسرائيلي أن وقف العمليات الهجومية في قطاع غزة يهدف إلى إتاحة الفرصة أمام حماس لبدء استعداداتها لإطلاق سراح المخطوفين. وأوضح المصدر أن الخطوة لا تمثل وقفًا رسميًا لإطلاق النار ولا بداية انسحاب، بل “تحسينات تكتيكية لحماية الجنود”.
وأكد أن المفاوضات المرتقبة ستُظهر ما إذا كانت حماس جادة في التوصل إلى اتفاق أم أنها تماطل من جديد، بحسب الصحيفة.