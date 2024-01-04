البرلمان العربي: غزة أرض فلسطينية.. ولا عودة لسيناريو النكبة مرة أخرى

وشدد على أن التصريحات العنصرية التي تصدر عن بعض الوزراء المتطرفين في حكومة الاحتلال الإسرائيلي والداعية إلى تهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة، وإعادة احتلال القطاع وبناء المستعمرات، هي تصريحات همجية تعكس طبيعة الاحتلال العنصرية وتؤجج التوتر والصراع في المنطقة، وتمثل إمعانًا سافرًا في انتهاك قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.