"الحجرف" يرحّب بانطلاق المرحلة النهائية من العملية السياسية في السودان

رحّب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، بانطلاق المرحلة النهائية من العملية السياسية في جمهورية السودان، وما تم من إجراءات لترتيب أولويات هذه العملية، وتنفيذ إجراءات تهيئة المناخ وبناء الثقة بين الأطراف كافة.
وأكّد "الحجرف" دعم مجلس التعاون للجهود الدولية للآلية الثلاثية ممثلة بالبعثة الأممية في السودان "اليونيتامس" والاتحاد الإفريقي والإيقاد، واستمرار موقف مجلس التعاون الثابت والداعم لكل ما من شأنه تحقيق السلام، وصون الأمن والاستقرار والنماء في جمهورية السودان الشقيقة.