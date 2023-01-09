"الحجرف" يرحّب بانطلاق المرحلة النهائية من العملية السياسية في السودان

رحّب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، بانطلاق المرحلة النهائية من العملية السياسية في جمهورية السودان، وما تم من إجراءات لترتيب أولويات هذه العملية، وتنفيذ إجراءات تهيئة المناخ وبناء الثقة بين الأطراف كافة.