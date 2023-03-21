"البرلمان العربي": التصريحات الإسرائيلية العنصرية دعوة تحريضية على العنف

وطالب المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، باتخاذ مواقف جَدّيَة من هذه التصريحات العنصرية من مسؤولين متطرفين، بصفتها دعوة وتحريضاً على ارتكابِ مزيدٍ من العنف والجرائم بحق الشعب الفلسطيني، ومحاسبة المسؤولين عنها.