العالم
"البرلمان العربي": التصريحات الإسرائيلية العنصرية دعوة تحريضية على العنف
طالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة باتخاذ مواقف جَدّيَة ومحاسبة المسؤولين
أعرب البرلمان العربي عن رفضه الشديد لتصريحات وزير المالية في حكومة اليمين المتطرفة "سموتريتش" التي أنكر فيها وجود الشعب الفلسطيني بتاريخه وإرثه، واصفًا هذه التصريحات العنصرية بأنها دعوة صريحة للعنف، وارتكاب المزيد من الجرائم والانتهاكات بحق شعب فلسطين الأعزل.
وقال البرلمان العربي في بيانٍ له اليوم: إن مثل هذه التصريحات اللا مسؤولة تُقَوّض المساعي الرامية إلى تحقيق التهدئة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.
وطالب المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، باتخاذ مواقف جَدّيَة من هذه التصريحات العنصرية من مسؤولين متطرفين، بصفتها دعوة وتحريضاً على ارتكابِ مزيدٍ من العنف والجرائم بحق الشعب الفلسطيني، ومحاسبة المسؤولين عنها.