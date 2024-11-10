منظمة التعاون الإسلامي.. دعم فلسطيني ثابت وتعزيز الوحدة الإسلامية في مواجهة العدوان الإسرائيلي

وفي هذا السياق، تعقد المملكة العربية السعودية، الدولة المضيفة للمقر الرئيس للمنظمة في مدينة جدة، قمة عربية إسلامية غير عادية في الرياض غدًا لمناقشة العدوان الإسرائيلي المتصاعد على الأراضي الفلسطينية، مع التأكيد على أهمية تقديم الدعم الكامل للشعب الفلسطيني.