رغم أنها صاحبة مقترح خطة "بايدن".. إسرائيل تتعهد بمواصل الحرب في غزة

وقالت ممثلة إسرائيل لدى الأمم المتحدة، روت شابير بن نفتالي، في اجتماع لمجلس الأمن: "إن إسرائيل تريد ضمانًا ألا تشكل غزة تهديدًا لها في المستقبل، وإن الحرب لن تنتهي حتى يتم إعادة جميع الرهائن وتفكيك قدرات حماس"، متهمة الحركة باستخدام "مفاوضات لا نهاية لها... كوسيلة للمماطلة"، وفقاً لشبكة "سي إن إن" الأميركية.