"كارثة لجيل بأكمله".. الأمم المتحدة: 19 مليون طفل سوداني أصبحوا خارج المدارس

وأوضحت المنظمة في بيان، أن حوالي 6.5 مليون طفل فقدوا إمكانية الوصول إلى المدرسة؛ بسبب تزايد العنف وانعدام الأمن في مناطقهم، مع إغلاق 10 آلاف و400 مدرسة على الأقل في المناطق المتضررة من النزاع، وفقاً لـ"فرانس برس".