عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى و16 حالة اعتقال بالضفة

وتزامن الاقتحام مع إجراءات عسكرية مشددة فرضتها قوات الاحتلال على دخول المصلين، إضافة إلى عملية هدم طالت أحد المنازل في بلدة سلوان، ضمن سياسة الهدم والتهجير المتواصلة في المدينة المقدسة.