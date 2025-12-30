عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى و16 حالة اعتقال بالضفة

شهدت الساعات الماضية اقتحام عشرات المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، عبر باب المغاربة، على شكل مجموعات، حيث تجولوا في باحاته لعدة ساعات تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.
وتزامن الاقتحام مع إجراءات عسكرية مشددة فرضتها قوات الاحتلال على دخول المصلين، إضافة إلى عملية هدم طالت أحد المنازل في بلدة سلوان، ضمن سياسة الهدم والتهجير المتواصلة في المدينة المقدسة.
وفي سياق متصل، أصيب فلسطينيان برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها مدينتي رام الله والقدس، كما اعتقلت 16 فلسطينيًا على الأقل خلال عمليات دهم وتفتيش طالت مناطق متفرقة في الضفة الغربية.