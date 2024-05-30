مَن يخلُف "رئيسي"؟ وما التوقعات؟ بدء الترشح لانتخابات الرئاسة الإيرانية

وشهدت الانتخابات التي أتت بـ"رئيسي" إلى السلطة، أدنى نسبة مشاركة في تاريخ إيران حينها، واعتُبرت تلك علامة على استياء الناخبين من رجل الدين الذي فرضت الولايات المتحدة عقوبات عليه بسبب تورطه في عمليات إعدام جماعية عام 1988.