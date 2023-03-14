فرنسا تُهدِّد بمعاقبة مُعرقلي انتخاب الرئيس اللبناني

أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية اليوم الثلاثاء أنها تبحث مع الحلفاء ما إذا كان الوقت قد حان لفرض عقوبات على من يعرقلون الجهود الرامية للخروج من المأزق الدستوري في لبنان منذ انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون في نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.