ارتفاع حصيلة القتلى إثر أحداث كركوك.. وتوقيف عشرات المتظاهرين

والإثنين، نظّم محتجّون من المجموعتين العربيّة والتركمانيّة اعتصاماً قرب المقر العام لقوّات الأمن العراقيّة في محافظة كركوك، إثر معلومات مفادها أنّ السوداني أمر قوّات الأمن بتسليم هذا المقرّ إلى الحزب الديموقراطي الكردستاني الذي سبق أن شغله.