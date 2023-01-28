مقتل 7 أشخاص وجرح 10 في إطلاق نار بكنيس يهودي في القدس الشرقية

قُتل سبعة أشخاص على الأقل في إطلاق نار وقع مساء الجمعة، خارج كنيس يهودي بحيّ استيطاني في القدس الشرقية المحتلة، ونفّذه مسلّح "تمّ تحييده"، بحسبما أعلنت الشرطة الإسرائيلية.. أعقب غارة دامية في الضفة الغربية في اليوم السابق.
وأكّد متحدّث باسم الشرطة لوكالة فرانس برس، أنّ "سبعة أشخاص قُتلوا" في الهجوم الذي وقع في مستوطنة نيفي يعقوب (النبي يعقوب) الذي يعد حياً استيطانياً داخل الأحياء الفلسطينية في القدس الشرقية المحتلة، واستهدف أشخاصاً يهوداً خارج كنيس يهودي بعد صلاة بدء السبت اليهودي.
وقالت الشرطة في بيان "وقع هجوم إرهابي خارج كنيس يهودي في القدس.. تمّ في مكان الحادث تحييد منفّذ إطلاق النار، وهناك انتشارٌ لعددٍ كبيرٍ من قوات الشرطة في الموقع".
وفي بيانٍ ثان، أوضحت الشرطة "البارحة، وصل شخصٌ إلى كنيس يهودي في حي نيفي يعقوب في القدس، وأطلق النار على عددٍ من الأشخاص في الموقع".
وأضاف البيان أنّ "قوات الشرطة وصلت سريعاً إلى مكان الحادث واشتبكت معه وأطلقت النار عليه".
وأظهرت وسائل الإعلام سيارة تويوتا بيضاء، قالت إن منفّذ الهجوم استقلها وحاول الفِرار، لافتة الى أن المهاجم من مخيم شعفاط في القدس الشرقية المحتلة التي ضمّتها اسرائيل، ويحمل بطاقة الإقامة الاسرائيلية في المدينة.
وقالت إنه بلا سوابق ولا علاقة له بأي تنظيمٍ أو فصيلٍ فلسطيني.