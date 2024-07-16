إسرائيل تطلب ضمانات مصرية مقابل انسحاب قواتها من حدود غزة

وسيطرت القوات الإسرائيلية على معبر رفح ومحور فيلادلفيا، خلال شهريْ مايو ويونيو؛ مما أدى إلى توتر العلاقات مع القاهرة، التي حذّرت من أن ذلك يهدد أمنها القومي، في وقت ترفض فيه إسرائيل الانسحاب من المنطقة الحدودية؛ معتبرة أن ذلك سيسهّل على حماس إعادة تجديد ترسانتها وبسط سلطتها على غزة.