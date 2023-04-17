السودان: رئيس مجلس السيادة يصدر قرارًا بحل قوات الدعم السريع

أكدت وزارة الخارجية السودانية، أنّ رئيس مجلس السيادة ـ القائد العام للقوات المسلّحة، أصدر قرارًا بحلّ الدعم السريع وإعلانه قوّة متمرّدة على الدولة، وسيتمّ التعامل معها على هذا الأساس.