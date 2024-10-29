لعب دور الرجل الثاني 33 عامًا.. من هو نعيم قاسم الزعيم الجديد لـ"حزب الله"؟

وفي حديثه أمام الستائر من مكان لم يُكشف عنه في 8 أكتوبر، قال "قاسم": إن الصراع بين "حزب الله" وإسرائيل هو حرب حول من يبكي أولًا، و"حزب الله" لن يبكي أولًا؛ فقد كانت قدرات الحزب سليمة رغم ضربات إسرائيل.