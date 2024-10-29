لعب دور الرجل الثاني 33 عامًا.. من هو نعيم قاسم الزعيم الجديد لـ"حزب الله"؟

اختير نائب الأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم، اليوم (الثلاثاء) زعيمًا جديدًا للحزب، بعد تأكيد مقتل هاشم صفي الدين، الذي خلف حسن نصرالله في قيادة الحزب.
وعُيّن "قاسم" نائبًا للأمين العام للحزب في عام 1991 من قِبَل الأمين العام للحزب آنذاك عباس الموسوي، الذي قُتل في العام التالي في هجوم بطائرة هليكوبتر إسرائيلية.
وبقي "قاسم" في منصبه عندما أصبح "نصر الله" زعيمًا للحزب، ولطالما كان أحدَ أبرز المتحدثين باسم "حزب الله"، وأجرى مقابلات مع وسائل الإعلام الأجنبية بما في ذلك أثناء احتدام الأعمال العدائية عبر الحدود مع إسرائيل خلال العام الماضي.
وُلد "قاسم" عام 1953 في بيروت لعائلة من جنوب لبنان، وبدأ نشاطه السياسي مع حركة "أمل" الشيعية اللبنانية، وترك الحركة عام 1979 في أعقاب الثورة الإيرانية، التي شكلت الفكر السياسي للعديد من الناشطين الشيعة اللبنانيين الشباب.
وشارك في الاجتماعات التي أدت إلى تشكيل "حزب الله"، الذي تأسس بدعم من الحرس الثوري الإيراني ردًّا على الغزو الإسرائيلي للبنان عام 1982، وقد كان المنسق العام لحملات "حزب الله" الانتخابية البرلمانية منذ أن خاضها الحزب لأول مرة في عام 1992؛ وفقًا لـ"رويترز".
وفي عام 2005، كتب "قاسم" تاريخًا لـ"حزب الله" اعتُبر نظرة نادرة من الداخل على الحزب.
وفي حديثه أمام الستائر من مكان لم يُكشف عنه في 8 أكتوبر، قال "قاسم": إن الصراع بين "حزب الله" وإسرائيل هو حرب حول من يبكي أولًا، و"حزب الله" لن يبكي أولًا؛ فقد كانت قدرات الحزب سليمة رغم ضربات إسرائيل.
وبيّن أن الحزب يؤيد جهود رئيس مجلس النواب نبيه بري -حليف "حزب الله"- لتأمين وقف إطلاق النار، متجاهلًا للمرة الأولى أي ذكر لاتفاق هدنة في غزة كشرط مسبق لوقف نيران الحزب على إسرائيل.
وجاء خطاب "قاسم" المتلفز الذي استمر 30 دقيقة بعد أيام فقط من الاعتقاد بأن القيادي البارز في "حزب الله" هاشم صفي الدين كان هدفًا لغارة إسرائيلية، بعد 11 يومًا من مقتل الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصر الله.
وكان "قاسم" أول عضو في القيادة العليا لـ"حزب الله" يدلي بتصريحات متلفزة بعد مقتل "نصر الله" في هجوم جوي إسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت في 27 سبتمبر.
وفي حديثه في 30 سبتمبر، قال "قاسم": إن "حزب الله" سيختار خلفًا لأمينه العام المقتول في أقرب فرصة، وسيواصل محاربة إسرائيل تضامنًا مع الفلسطينيين، وما نقوم به هو الحد الأدنى.. نحن نعلم أن المعركة قد تكون طويلة.